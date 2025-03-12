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РФ больше всего атакует на Покровском и Торецком направлениях: какая ситуация на фронте

Среда 12 марта 2025 16:36
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РФ больше всего атакует на Покровском и Торецком направлениях: какая ситуация на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 12 марта произошло 66 боевых столкновений. Наиболее активно действует на Покровском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили две атаки в районе населенного пункта Мирное.

Четыре боестолкновения зафиксированы на Северском направлении. Бои не утихают до сих пор в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

В настоящее время на Торецком направлении произошло девять вражеских атак. Враг атаковал в районах Торецка, Дружбы и Озаряновки. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 27 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надиевка и Андреевка.

Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 17 атак противника, десять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация противника нанесла авиаудары КАБами по Покровску и Леонтовичам.

На Новопавловском направлении захватчики шесть раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое, украинские защитники отбили все атаки врага.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три вражеские атаки в районах Привольного и Новодаровки. Авиационные удары неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь и Гуляйполе.

На Ореховском направлении захватчики при поддержке штурмовой авиации атакуют в районе Пятихаток и в направлении Новоандреевки, в настоящее время одну атаку врага удалось отбить, еще две - продолжаются.

На Харьковском, Краматорском и Приднепровском направлениях враг сегодня активных наступательных действий не проводил.

В Курской области наши защитники отбили одну атаку захватчиков. Кроме того, враг трижды наносил авиационные удары, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы, и осуществил 144 артиллерийских обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 889 тысяч единиц живой силы.

Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1430 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 44 артиллерийских систем, 111 дронов и другую технику врага.

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