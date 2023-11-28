Военные подняли украинский флаг над пунктом пропуска на границе с РФ

По данным ГНСУ, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки", что в Харьковской области и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окрестности башню.

Данный пункт пропуска находится конкретно на гос границе и не работает с момента полномасштабного вторжения РФ.

Ситуация в Харьковской области

Почти вся захваченная с 24 февраля россиянами территория Харьковской области была освобождена из-под оккупации в результате осеннего контрнаступления ВСУ. Но под контролем россиян по-прежнему остается небольшая часть территории области.

Кроме того, россияне пытаются снова захватить город Купянск - важный железнодорожный узел. Оккупанты ведут постоянные штурмы в направлении города, недавно начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прогнозировал, что атаки врага могут усилиться.

Мы уже сообщали, что 11 ноября военнослужащие пограничной службы подняли флаг Украины в селе Тополя, расположенном в "серой зоне" Харьковской области.

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