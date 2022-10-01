ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военные облигации можно будет купить через "Дію", - Минцифры

Новина українською →
Украина, Суббота 01 октября 2022 14:58
Военные облигации можно будет купить через "Дію", - Минцифры Фото: военные облигации можно будет купить в отношении "Дію" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в понедельник, 3 октября, представит механизм поддержки украинской экономики - военные облигации в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры ".

"Каждый сможет приобрести их в несколько кликов и инвестировать свои деньги для поддержки экономики, армии, освобождения оккупированных территорий и приближающейся победы", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок подачи заявки совершеннолетними украинцами на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" через приложение "Дія".

Согласно документу, для формирования заявки на покупку ОВГЗ лицу необходимо будет:

  • установить мобильное приложение "Дія" на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
  • выбрать в мобильном приложении услугу "Военные облигации";
  • выбрать финансовое учреждение, в котором человек намерен приобрести облигации;
  • открыть текущий счет єПідтримка для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и который есть в мобильном приложении "Дія".

По желанию человека для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям, он сможет открыть текущий счет с помощью приложения "Дія".

Напомним, Министерство финансов с начала войны размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под названием "Военные облигации". Эти бумаги являются обычными гособлигациями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минцифра ОВГЗ
NEWS
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины