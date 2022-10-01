Военные облигации можно будет купить через "Дію", - Минцифры
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в понедельник, 3 октября, представит механизм поддержки украинской экономики - военные облигации в приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры ".
"Каждый сможет приобрести их в несколько кликов и инвестировать свои деньги для поддержки экономики, армии, освобождения оккупированных территорий и приближающейся победы", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров утвердил порядок подачи заявки совершеннолетними украинцами на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" через приложение "Дія".
Согласно документу, для формирования заявки на покупку ОВГЗ лицу необходимо будет:
- установить мобильное приложение "Дія" на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
- выбрать в мобильном приложении услугу "Военные облигации";
- выбрать финансовое учреждение, в котором человек намерен приобрести облигации;
- открыть текущий счет єПідтримка для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и который есть в мобильном приложении "Дія".
По желанию человека для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям, он сможет открыть текущий счет с помощью приложения "Дія".
Напомним, Министерство финансов с начала войны размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под названием "Военные облигации". Эти бумаги являются обычными гособлигациями.
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