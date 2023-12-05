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Военные ликвидировали вражескую мину на побережье Черного моря

Фото: военные обезвредили мину, которую вынесло штормом из Черного моря (скрин с видео)
Автор: РБК-Украина

В Одесской области украинские военные ликвидировали вражескую мину, которую шторм вынес на побережье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Инцидент произошел возле села Приморское Вилковской городской общины в Одесской области. Из-за шторма в море на побережье выбросило якорную мину.

Профессиональными действиями подразделения противоминной борьбы опасная находка была оперативно обезврежена путем контролируемого подрыва.

В Оперативном командовании напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться и пытаться самостоятельно перемещать. Следует немедленно ограничить доступ к опасной зоне и проинформировать соответствующие службы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обезвредили более 459 тысяч взрывоопасных предметов.

В сентябре Швейцария утвердила пакет объемом 110 млн долларов на разминирование Украины. Средства поступят в период с 2024 по 2027 год.

Также пакет объемом 18,5 млн долларов для разминирования Украины объявила Норвегия.

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