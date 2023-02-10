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Военные на донецком направлении получили дроны и генераторы от "Фундации Течия"

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Пятница 10 февраля 2023 15:35
Военные на донецком направлении получили дроны и генераторы от "Фундации Течия" Фото: военные на донецком направлении получили дроны и генераторы от "Фундации Течия" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Воздушный арсенал 59 бригады ВСУ пополнился двумя десятками квадрокоптеров DJI и 35 дизельными генераторами, которые приобрела и передала военным "Фундация Течия". Стоимость обновления - более 6,8 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Речь идет о 10 квадрокоптерах DJI Mavic 3 Fly More Combo, 10 DJI Mavic 2 Enterprise Advanced и 35 дизельных генераторах мощностью 6,9 кВт каждый.

Гражданские беспилотники DJI прежде всего необходимы военным для разведки, но могут выполнять и другие задачи. К примеру, модель DJI Mavic 3 Fly More Combo может пробыть в полете до 46 минут, развивать скорость до 19 м/с и передавать данные на расстоянии до 15 км.

"Воины 59 бригады в ноябре 2022 года принимали участие в боях на юге и освобождении правобережья Херсонской области, а сейчас работают на Донбассе. Уверен, что с нашей поддержкой и поддержкой других волонтеров они принесут для Украины еще много хороших новостей", - прокомментировал Олег Крот, директор "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Военные на донецком направлении получили дроны и генераторы от &quot;Фундации Течия&quot;

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России фундация неоднократно обеспечивал Силы обороны Украины беспилотниками. В частности, летательные комплексы FlyEye, несколько десятков дронов DJI, 6 квадрокоптеров Autel и беспилотный авиационный комплекс типа VTOL, то есть дрон самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой.

В целом фундация приобрел для Сил обороны Украины необходимые вещи на $22 млн. Отдельный вклад внес Олег Крот лично - почти $40 млн превращен в защиту и полезные вещи для воинов.

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