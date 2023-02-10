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Військові на донецькому напрямку отримали дрони та генератори від "Фундації Течія"

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П'ятниця 10 лютого 2023 15:35
Військові на донецькому напрямку отримали дрони та генератори від "Фундації Течія" Фото: військові на донецькому напрямку отримали дрони та генератори від "Фундації Течія" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Повітряний арсенал 59 бригади ЗСУ поповнився двома десятками квадрокоптерів DJI та 35 дизельними генераторами, які придбала і передала військовим "Фундація Течія". Вартість оновлення - понад 6,8 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Мова йде про 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, 10 DJI Mavic 2 Enterprise Advanced та 35 дизельних генераторів потужністю 6,9 кВт кожен.

Цивільні безпілотники DJI насамперед необхідні військовим для розвідки, але можуть виконувати й інші завдання. Наприклад, модель DJI Mavic 3 Fly More Combo може пробути в польоті до 46 хвилин, розвивати швидкість до 19 м/с та передавати дані на відстані до 15 км.

"Воїни 59 бригади в листопаді 2022 року брали участь у боях на півдні та звільненні правобережжя Херсонщини, а зараз працюють на Донбасі. Упевнений, що з нашою підтримкою та підтримкою інших волонтерів вони принесуть для України ще багато хороших новин", - прокоментував Олег Крот, директор "Фундації Течія" та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Військові на донецькому напрямку отримали дрони та генератори від &quot;Фундації Течія&quot;

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії фундація неодноразово забезпечувала Сили оборони України безпілотниками. Зокрема, літальні комплекси FlyEye, кілька десятків дронів DJI, 6 квадрокоптерів Autel та безпілотний авіаційний комплекс типу VTOL, тобто дрон літакового типу з вертикальними зльотом та посадкою.

Загалом фундація придбала для Сил оборони України необхідних речей на $22 млн. Окремий внесок зробив Олег Крот особисто - майже $40 млн перетворено на захист і корисні речі для воїнів.

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