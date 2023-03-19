Военные бригады "Спартан" уничтожили грузовик окупантов с боеприпасами под Бахмутом

Сегодня, 19 марта, военные "Гвардии наступления" уничтожили грузовой автомобиль окупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Военнослужащие 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных Сил Украины обнаружили и уничтожили грузовой автомобиль окупантов", - сообщили в МВД.

По их данным, россияне использовали этот грузовик для перемещения боеприпасов на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее МВД показало подготовку бригады "Спартан" перед отправкой на фронт.

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