Военное управление в зоне боевых действий усилили благодаря оптимизации Генштаба, - Сырский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома ВСУ Александра Сырского .

"Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций", - написал военный.

По его словам, благодаря этому уже усилены органы военного управления, которые осуществляют командование войсками в районах боевых действий.

Планы на десятилетие вперед

Также Сырский рассказал, что главной задачей является более эффективная система командования войсками и исключение функций, которые дублируются.

"Эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Украины до 2035 года. Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины", - добавил главком.