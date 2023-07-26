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Военное партнерство между РФ и Ираном углубляется, - Госдеп

Фото: РФ и Иран углубляют военное партнерство (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Иран является одной из главных опор для РФ в войне против Украины - сейчас военное партнерство между странами продолжает углубляться.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Комментируя строительство завода по изготовлению ударных иранских БПЛА в РФ, Пател заметил, что "Иран остается главной военной опорой России".

"Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников", - заявил он.

Представитель Госдепа напомнил, что дроны используются для почти ежедневных обстрелов территории Украины, и сейчас "партенство между Россией и Ираном продолжает углубляться".

Сотрудничество Ирана и РФ

Еще на первом году полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года, отмечал чиновник.

В американской разведке заявили, что строительство такого завода может оказать значительное влияние на ход войны в Украине.

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