Военное командование США в Японии будет реструктуризировано из-за угрозы Китая, - FT

Агентство пишет, что, согласно источникам газеты Financial Times, новая договоренность укрепит оперативное планирование и совместные военные учения США и Японии.

Об этом должно быть объявлено в Белом доме 10 апреля во время официального визита японского премьера в США.

Япония является близким союзником и ключевым компонентом стратегии США в отношении Китая, Северной Кореи и других вопросов безопасности в Азии.

Около года назад Япония пообещала удвоить расходы на оборону до 2% своего валового внутреннего продукта и закупить ракеты, способные поражать корабли или наземные цели на расстоянии 1000 км (600 миль).

Недавно Токио назвал быстро растущую военную мощь Китая "серьезной проблемой" для Японии и международного сообщества.