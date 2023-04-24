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Эксперты ISW: военное руководство РФ хочет захватить Бахмут до контрнаступления ВСУ

Фото: оккупанты хотят захватить Бахмут перед контрнаступлением ВСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российское военное руководство требует от подчиненных захват Бахмута до начала украинского контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В попытках захватить Бахмут оккупанты продолжают нести большие потери. Для поддержки ЧВК "Вагнера" РФ направила на Бахмутское направление подразделения воздушно-десантных войск. Поддержка скорее всего позволит "вагнеровцам" получить больше успехов в городе и может убедить украинские силы отойти. Подразделения ВДВ вблизи Бахмута, вероятно, более удалены от прямых, очень изнурительных городских боев, чем подразделения "Вагнера".

Российские блогеры отмечают, что подразделения 106-й дивизии ВДВ держат оборону в районе Яковлевки, примерно в 17 км к северо-востоку от Бахмута. Объявление о совместной работе "Вагнера" и ВДВ вокруг Бахмута свидетельствует о том, что российское военное руководство стремится сотрудничать с Пригожиным, несмотря на прежние трения, чтобы ускорить захват Бахмута.

Ранее мы писали, из-за одержимости РФ в тактических наступательных операциях российские силы оказались плохо подготовленными к широкомасштабному контрнаступлению Украины.

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БахмутВойна России против Украины