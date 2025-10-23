Военная полиция в Украине: смогут ли останавливать гражданских и проверять документы
После принятия закона о военной полиции в Украине этот орган не будет иметь полномочий в отношении гражданских лиц. Останавливать или проверять их военные полицейские смогут только в исключительных случаях.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий помощника начальника Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины Александра Фомского в эфире телемарафона.
Что изменится
По словам Фомского, законопроект о создании военной полиции уже принят в первом чтении. Если Верховная Рада проголосует его во втором чтении, новый орган начнет действовать через три месяца после публикации закона.
Военная полиция будет создаваться на базе действующей Военной службы правопорядка. В ее состав войдут имеющиеся ресурсы, техника и личный состав, который уже имеет боевой опыт и соответствующую подготовку.
Какие будет иметь полномочия
Фомский уточнил, что деятельность военной полиции будет сосредоточена на военнослужащих Вооруженных сил, Министерства обороны и Государственной специальной службы транспорта.
Гражданских лиц она не будет проверять, кроме случаев, когда те будут находиться:
- на территории воинской части без разрешения;
- или за рулем военного транспорта.
"Если гражданское лицо находится на территории воинской части без законных оснований, его выведут за пределы части. Если есть признаки правонарушения - передадут Нацполиции", - пояснил он.
Что касается блокпостов и комендантского часа
Проверку документов на блокпостах или во время комендантского часа будут осуществлять представители военных комендатур, в состав которых входят военные, нацгвардейцы и полицейские.
"Законопроектом не предусмотрено, что военная полиция будет иметь такие полномочия", - отметил Фомский.
Кандидаты в ряды военной полиции будут проходить специальную проверку, в том числе с использованием полиграфа. Также в структуре будут действовать подразделения внутренней безопасности, а контроль за деятельностью будут осуществлять Кабмин и профильный комитет Верховной Рады.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине определили профессиональный стандарт военных полицейских. Они будут проверять документы, задерживать нарушителей, охранять военные объекты и нести службу на блокпостах во время военного положения.
Законопроект, который ВР приняла в первом чтении в 2024 году, предусматривает право применять силу и оружие только в пределах инструкций. Кандидаты на службу будут проходить спецподготовку, медицинскую и психологическую проверку, а также должны иметь безупречную репутацию.