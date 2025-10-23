ua en ru
Военная полиция в Украине: смогут ли останавливать гражданских и проверять документы

Четверг 23 октября 2025 20:05
Военная полиция в Украине: смогут ли останавливать гражданских и проверять документы Фото: Военная полиция в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

После принятия закона о военной полиции в Украине этот орган не будет иметь полномочий в отношении гражданских лиц. Останавливать или проверять их военные полицейские смогут только в исключительных случаях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий помощника начальника Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины Александра Фомского в эфире телемарафона.

Что изменится

По словам Фомского, законопроект о создании военной полиции уже принят в первом чтении. Если Верховная Рада проголосует его во втором чтении, новый орган начнет действовать через три месяца после публикации закона.

Военная полиция будет создаваться на базе действующей Военной службы правопорядка. В ее состав войдут имеющиеся ресурсы, техника и личный состав, который уже имеет боевой опыт и соответствующую подготовку.

Какие будет иметь полномочия

Фомский уточнил, что деятельность военной полиции будет сосредоточена на военнослужащих Вооруженных сил, Министерства обороны и Государственной специальной службы транспорта.

Гражданских лиц она не будет проверять, кроме случаев, когда те будут находиться:

  • на территории воинской части без разрешения;
  • или за рулем военного транспорта.

"Если гражданское лицо находится на территории воинской части без законных оснований, его выведут за пределы части. Если есть признаки правонарушения - передадут Нацполиции", - пояснил он.

Что касается блокпостов и комендантского часа

Проверку документов на блокпостах или во время комендантского часа будут осуществлять представители военных комендатур, в состав которых входят военные, нацгвардейцы и полицейские.

"Законопроектом не предусмотрено, что военная полиция будет иметь такие полномочия", - отметил Фомский.

Кандидаты в ряды военной полиции будут проходить специальную проверку, в том числе с использованием полиграфа. Также в структуре будут действовать подразделения внутренней безопасности, а контроль за деятельностью будут осуществлять Кабмин и профильный комитет Верховной Рады.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине определили профессиональный стандарт военных полицейских. Они будут проверять документы, задерживать нарушителей, охранять военные объекты и нести службу на блокпостах во время военного положения.

Законопроект, который ВР приняла в первом чтении в 2024 году, предусматривает право применять силу и оружие только в пределах инструкций. Кандидаты на службу будут проходить спецподготовку, медицинскую и психологическую проверку, а также должны иметь безупречную репутацию.

