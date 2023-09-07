Пенсия по инвалидности. Сколько платят в Украине военным

Военнослужащие в случае получения инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначаются выплаты.

Пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа - 100 % сумм денежного довольствия;

II группа - 80 % сумм денежного довольствия;

III группа - 60 % сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа - 70 % сумм денежного довольствия;

II группа - 60 % сумм денежного довольствия;

III группа - 40 % сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

І группа - 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших работоспособность, с 01.12.2022 - 13604,50 грн (2093 х 650%);

ІІ группа - 525% ПМ, с 01.12.2022 - 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ группа - 360% ПМ, с 01.12.2022 - 7534,80 грн (2093 х 360%).

Доплаты военным

В Украине все участники боевых действий имеют право на надбавки к пенсионным выплатам. Но всеобщая процедура начисления суммы не отличается от процедуры для других граждан.

На сумму пенсии влияют два фактора: трудовой стаж и размер заработной платы, получаемой на протяжении работы.

Какие доплаты могут получать военнослужащие - читайте в материале РБК-Украина.