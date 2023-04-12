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Военная, финансовая и санкционная поддержка. Шмыгаль рассказал, что ожидает от визита в США

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 12 апреля, прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты. Там у него запланирован ряд встреч.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, от поездки он ждет очередной военной и санкционной поддержки. Кроме этого он ожидает новых договоренностей по поддержке Украины.

"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими. Рассчитываем на новые договоренности", - написал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Канаду. Там он встретился с премьер-министром Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд.

Напомним, по данным СМИ, премьер Польши Матеуш Моравецкий и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен посетят Украину в этом месяце, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном детям.

Также германские СМИ сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Германию в мае.

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Соединенные Штаты АмерикиДенис ШмыгальВойна России против Украины