Военная помощь от Германии и визит Шарля Мишеля: новости за 21 ноября

Война России против Украины: последние новости

Силы ПВО ночью сбили 10 "Шахедов" и ракету

Оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных БпЛА.

В Киев с визитом прибыл президент Евросовета Шарль Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель верит, что на саммите в декабре будут приняты положительные решения, касающиеся процесса переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"Я абсолютно убежден, что нам нужно, что мы должны принять положительное решение, и нам нужно убедить все государства-члены. И это не решение "да" или "нет", потому что есть отчет Комиссии. Есть определенные нюансы, которые нам нужно учитывать, но я искренне надеюсь, что мы примем положительное решение , подадим положительный сигнал", - сказал Мишель.

Он также считает, что и Украина, и ЕС должны выполнить свою часть работы по дальнейшему расширению Евросоюза до 2030 года.

"Это наша обязанность с обеих сторон – подготовиться к 2030 году. Это не значит, что в 2030 году автоматически появятся новые члены. Это значит, что к 2030 году мы должны быть готовы с обеих сторон. Это означает, что ЕС должно провести необходимые реформы, чтобы убедиться, что мы влиятельны, что мы гибки, готовы действовать и реагировать, когда это необходимо, со стороны ЕС", - сказал Мишель.

Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"

По данным источников РБК-Украина, украинские воины нанесли удар по скоплению кафиров из 810-й бригады морской пехоты РФ в Херсонской области. Это произошло в День ракетно-артиллерийских войск РФ (19 ноября) – россияне проводили награждение. Враг понес значительные потери: десятки погибших и еще больше раненых, среди них и командующие.

Военная помощь от Германии

По словам Писториуса, в новый пакет военной помощи войдут 4 системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.

"Это пятый такой пакет с прошлой зимой. И я уверен, что он поможет вам в вашей борьбе с российской агрессией", - сказал Писториус.

Умеров ответил, рассматривают ли вопросы отставки топ-генералов

Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что в вопросе смены украинских командующих решений не было принято. Но если такие изменения будут, то об этом проинформируют общественность.

"Тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами", - сказал он.

В Украине переселенцев ожидает много новшеств

Кабинет министров Украины внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету переселенцев и выплат им госпомощи.

В частности, ВПЛ будут получать выплаты 3 месяца после даты завершения боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились (ранее выплаты прекращались на следующий месяц).

НАБУ и САП разоблачили предпринимателя, предлагавшего взятку Кубракову

НАБУ и САП разоблачили еще двух человек, которые пытались подкупить вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

По данным следствия, владелец частного общества-застройщика и директор госпредприятия предлагали министру недвижимость общей площадью более 5200 квадратных метров ориентировочной стоимостью более 170 миллионов гривен. За это чиновник должен был оставить в силе соглашение о строительстве ЖК на земельном участке министерства.

У Зеленского назвали причину резких заявлений Орбана по Украине

По мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает резкие заявления об Украине из-за того, что он хочет получить определенные преимущества от Еврокомиссии.

"Он (Орбан – ред.) использует тему Украины, но у него есть свои отношения с Европейской комиссией – он хочет получить определенные преимущества в таких-то направлениях", – заявил Подоляк.

Иран может готовиться к предоставлению России баллистических ракет, - Белый дом

По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, в Белом доме озабочены тем, что Иран готовится передать РФ баллистические ракеты.

Также он заявил, что ПИК "Вагнера" готовится предоставить ПВО для "Хезболлы" или Ирана по указанию российских властей.