Военная помощь от Германии и визит Шарля Мишеля: новости за 21 ноября

Министр обороны Германии Борис Писториус об объявил о новом пакете помощи Украине. А в Киев приехал и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
РБК-Украина собрала главные новости за 21 ноября.
Оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных БпЛА.
Президент Европейского совета Шарль Мишель верит, что на саммите в декабре будут приняты положительные решения, касающиеся процесса переговоров по вступлению Украины в ЕС.
"Я абсолютно убежден, что нам нужно, что мы должны принять положительное решение, и нам нужно убедить все государства-члены. И это не решение "да" или "нет", потому что есть отчет Комиссии. Есть определенные нюансы, которые нам нужно учитывать, но я искренне надеюсь, что мы примем положительное решение , подадим положительный сигнал", - сказал Мишель.
Он также считает, что и Украина, и ЕС должны выполнить свою часть работы по дальнейшему расширению Евросоюза до 2030 года.
"Это наша обязанность с обеих сторон – подготовиться к 2030 году. Это не значит, что в 2030 году автоматически появятся новые члены. Это значит, что к 2030 году мы должны быть готовы с обеих сторон. Это означает, что ЕС должно провести необходимые реформы, чтобы убедиться, что мы влиятельны, что мы гибки, готовы действовать и реагировать, когда это необходимо, со стороны ЕС", - сказал Мишель.
По данным источников РБК-Украина, украинские воины нанесли удар по скоплению кафиров из 810-й бригады морской пехоты РФ в Херсонской области. Это произошло в День ракетно-артиллерийских войск РФ (19 ноября) – россияне проводили награждение. Враг понес значительные потери: десятки погибших и еще больше раненых, среди них и командующие.
По словам Писториуса, в новый пакет военной помощи войдут 4 системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.
"Это пятый такой пакет с прошлой зимой. И я уверен, что он поможет вам в вашей борьбе с российской агрессией", - сказал Писториус.
Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что в вопросе смены украинских командующих решений не было принято. Но если такие изменения будут, то об этом проинформируют общественность.
"Тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами", - сказал он.
Кабинет министров Украины внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету переселенцев и выплат им госпомощи.
В частности, ВПЛ будут получать выплаты 3 месяца после даты завершения боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились (ранее выплаты прекращались на следующий месяц).
НАБУ и САП разоблачили еще двух человек, которые пытались подкупить вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.
По данным следствия, владелец частного общества-застройщика и директор госпредприятия предлагали министру недвижимость общей площадью более 5200 квадратных метров ориентировочной стоимостью более 170 миллионов гривен. За это чиновник должен был оставить в силе соглашение о строительстве ЖК на земельном участке министерства.
По мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает резкие заявления об Украине из-за того, что он хочет получить определенные преимущества от Еврокомиссии.
"Он (Орбан – ред.) использует тему Украины, но у него есть свои отношения с Европейской комиссией – он хочет получить определенные преимущества в таких-то направлениях", – заявил Подоляк.
По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, в Белом доме озабочены тем, что Иран готовится передать РФ баллистические ракеты.
Также он заявил, что ПИК "Вагнера" готовится предоставить ПВО для "Хезболлы" или Ирана по указанию российских властей.
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