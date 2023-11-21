Мишель о саммите ЕС в декабре: верю в положительное решение по Украине, но заседание будет сложным

Президент Европейского совета Шарль Мишель верит, что на саммите в декабре будут приняты положительные решения, касающиеся процесса переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом Мишель сказал на брифинге, отвечая на вопросы корреспондента РБК-Украина .

"Я абсолютно убежден, что нам нужно, что мы должны принять положительное решение, и нам нужно убедить все государства-члены. И это не решение "да" или "нет", потому что есть отчет Комиссии. Есть определенные нюансы, которые нам нужно учитывать, но я искренне надеюсь, что мы примем положительное решение, подадим позитивный сигнал", - сказал Мишель.

По его словам, такое решение важно для Украины, потому что покажет, что ЕС является серьезным и надежным партнером Украины, не только на словах, но и на деле, даст сигнал внутриевропейской аудитории, а также покажет Кремлю, что Евросоюз не запуган и не даст поставить под угрозу безопасность на Европейском континенте.

Декабрьское заседание будет сложным

При этом, добавил президент Европейского совета, декабрьское заседание будет сложным, не только из-за вопроса о переговорах с Украиной, но и из-за пересмотра бюджета ЕС на следующие четыре года, в котором, в частности, предусмотрены дополнительные 50 миллиардов евро помощи Украине.

"Украинцы могут рассчитывать на то, что я, и не только я, многие европейские лидеры будут упорно работать над подготовкой к этим сложным дебатам в декабре", - подытожил Мишель.

Также Мишель отметил, что за время до декабрьского заседания Европейского совета Украине было бы хорошо показать дополнительные достижения, в частности в сфере законодательства об образовании (речь идет о правах национальных меньшинств - ред.).

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз.

В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того чтобы переговоры начались, такое решение должны поддержать все лидеры стран-членов ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.

Президент Владимир Зеленский считает, что решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз является мотивационным.