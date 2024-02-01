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Согласились на компромиссы. В ЕС рассказали, как удалось разблокировать 50 млрд евро

Четверг 01 февраля 2024 13:11
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Согласились на компромиссы. В ЕС рассказали, как удалось разблокировать 50 млрд евро Фото: В ЕС рассказали, как удалось разблокировать 50 млрд евро Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Лидерам Европейского союза пришлось согласовать два компромисса, чтобы разблокировать выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На основе годового отчета Комиссии о реализации Программы для Украины Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации программы с целью предоставления рекомендаций.

"В случае необходимости, через два года Европейский совет пригласит Комиссию внести предложение для рассмотрения в контексте нового MFF (Multiannual Financial Framework, - ред.)", - отмечает издание.

В частности было принято решение отозвать выводы от декабря 2020 года по механизму обусловленности верховенства права.

Как рассказала пресс-секретарь главы Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министр Виктор Орбан в конце концов поддался давлению после ряда встреч вчера, 31 января, и сегодня, 1 февраля с премьер-министрами Италии, Франции и Германии. Во время переговоров они согласились на вышеупомянутые компромиссы и Мишель "быстро проконсультировался с другими лидерами ЕС".

Саммит ЕС

Одной из главных тем сегодняшнего саммита в Брюсселе была попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года. Стоит напомнить, что пакет был заблокирован со стороны Венгрии во время прошлого заседания 1 декабря.

Несмотря на все, лидеры ЕС уже одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

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