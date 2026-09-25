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Войско пополнилось НРК Varkhan: что умеет новый украинский робот (фото)

11:25 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: НРК Varkhan (Air3F)

Наземный роботизированный комплекс Varkhan от компании Air3F прошел официальную кодификацию и был допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины. Комплекс выполняет логистические миссии на передовой, доставляя грузы туда, где рискованно привлекать личный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании-производителя Air3F.

Какие характеристики имеет НРК Varkhan

Основание НРК Varkhan составляет полноприводное шасси 4×4 с зависимой подвеской и клиренсом 220 мм - такая конструкция обеспечивает проходимость сложным рельефом.

Комплекс способен перевозить до 300 кг груза и преодолевать с погрузкой до 37 км пересеченной местностью. Без груза запас хода растет до 50 км, а максимальная скорость достигает 20 км/ч.

Фото: НРК Varkhan (Air3F)

Как обеспечена автономность и связь

Разработчики сделали отдельный акцент на автономности и возможности комплекса быстро возвращаться в новые миссии без дополнительного обслуживания - Varkhan может работать до 72 часов. Питание обеспечивают быстросменные аккумуляторные батареи, которые оперативно заменяют, минимизируя время простоя.

Для управления и передачи данных НРК использует защищенный аналоговый радиоканал, а также поддерживает интеграцию со Starlink и мобильным LTE - это позволяет адаптировать систему связи в зависимости от условий работы. Для выполнения заданий в темное время суток комплекс оснащен инфракрасной подсветкой.

Varkhan - одна из составляющих экосистемы решений Air3F, в которую входят наземные станции управления T-Bone, антенны, мачты, ретрансляторы и поворотные механизмы. Серийное производство комплекса уже начато, а его эксплуатация в боевых условиях продолжается.

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Наземная робототехника остается одной из самых динамичных тем украинского оборонпрома последних месяцев. Так, хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.

А накануне в конце сентября стало известно, что Третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК с бомберов в тыл врага.

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