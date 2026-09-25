Войско пополнилось НРК Varkhan: что умеет новый украинский робот (фото)

Какие характеристики имеет НРК Varkhan

Основание НРК Varkhan составляет полноприводное шасси 4×4 с зависимой подвеской и клиренсом 220 мм - такая конструкция обеспечивает проходимость сложным рельефом.

Комплекс способен перевозить до 300 кг груза и преодолевать с погрузкой до 37 км пересеченной местностью. Без груза запас хода растет до 50 км, а максимальная скорость достигает 20 км/ч.

Фото: НРК Varkhan (Air3F)

Как обеспечена автономность и связь

Разработчики сделали отдельный акцент на автономности и возможности комплекса быстро возвращаться в новые миссии без дополнительного обслуживания - Varkhan может работать до 72 часов. Питание обеспечивают быстросменные аккумуляторные батареи, которые оперативно заменяют, минимизируя время простоя.

Для управления и передачи данных НРК использует защищенный аналоговый радиоканал, а также поддерживает интеграцию со Starlink и мобильным LTE - это позволяет адаптировать систему связи в зависимости от условий работы. Для выполнения заданий в темное время суток комплекс оснащен инфракрасной подсветкой.

Varkhan - одна из составляющих экосистемы решений Air3F, в которую входят наземные станции управления T-Bone, антенны, мачты, ретрансляторы и поворотные механизмы. Серийное производство комплекса уже начато, а его эксплуатация в боевых условиях продолжается.