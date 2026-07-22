Военкомы в Беларуси будут "мотивировать" к работе, а иначе - армия

Хренин отметил, что речь не идет о том, чтобы взять кого-то "на перевоспитание". По его словам, "бездельников" будут забирать в армию, чтобы "совершенствовать боевую подготовку наших людей".

Он также сообщил, что предлагал привлечь к выполнению задачи диктатора военных комиссаров в регионах.

"Я доложил, как будет выполняться поручение главы государства. К этой работе сейчас будут привлечены военные комиссары, которые в ближайшее время проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах и определят последовательность действий", - заявил Хренин.

Он отметил, что военные комиссары "не будут сидеть в кабинетах", а будут выезжать в поля на сельскохозяйственные предприятия", организовывать с ними взаимодействие и оказывать помощь и поддержку.

"Ну, а кто совсем не захочет работать - мы призовем на военные сборы, где повысим их боевую подготовку, как этого требовал президент", - подчеркнул Хренин.