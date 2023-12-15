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Военкомат в Виннице "анонсировал" праздник для детей. В Украине развенчали очередной фейк РФ

Винница, Пятница 15 декабря 2023 16:01
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Военкомат в Виннице "анонсировал" праздник для детей. В Украине развенчали очередной фейк РФ Архивное фото: В Украине развенчали очередной фейк РФ о военкомате (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне запустили фейк о якобы проведении Винницким областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки праздника для детей. Это попытка дискредитации процесса мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.

"В сети распространяется фейковая афиша о проведении Винницким областным ТЦК и СП праздничного мероприятия для детей и их родителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная информация не соответствует действительности и является творением российской пропаганды, направленной на дискредитацию процесса мобилизации, попыткой вражеских сил спекулировать на уязвимых темах семейных праздников и детства.

В военкомате обратили внимание граждан на то, что военные объекты не могут быть местом проведения массовых мероприятий, особенно с привлечением гражданского населения и детей.

Самые громкие фейки Кремля за последнее время

Недавно Минобороны сообщило о создании мошенниками фейкового аккаунта в Telegram министра обороны Украины Рустема Умерова.

Также в сети "гуляет" ложная информация о якобы "мобилизации сотен беременных" в ряды ВСУ.

Центр стратегических коммуникаций сообщал, что российские пропагандисты в начале декабря распространили фейковую информацию о якобы мобилизации всех украинских женщин в возрасте до 60 лет.

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Российская Федерация Винница Мобилизация в Украине
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