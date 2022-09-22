"Военкомат никого не пожалеет": в России мужчинам запретили выезжать из регионов

Из Курской области РФ запретили выезжать мужчинам, подлежащим мобилизации. В то же время, находящиеся за пределами региона должны в течение трех дней вернуться на место своей регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOTA, что обнародовало заявление военного комиссара Курской области Владимира Родионова.