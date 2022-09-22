RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Военкомат никого не пожалеет": в России мужчинам запретили выезжать из регионов

Фото: В России военнообязанным запретили выезжать из регионов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Из Курской области РФ запретили выезжать мужчинам, подлежащим мобилизации. В то же время, находящиеся за пределами региона должны в течение трех дней вернуться на место своей регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOTA, что обнародовало заявление военного комиссара Курской области Владимира Родионова.

Военком отметил, что военнообязанные должны ожидать повестку.

"Военкомат никого не будет жалеть", - подчеркнул Родионов. Он добавил, что "защищать" РФ будут все.

Кроме того, как пишут российские пропагандисты, мужчинам запретили выезжать за пределы регионов в Самарской области и в Дагестане и Татарстане.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. В частности, он заявил о начале мобилизации в стране.

Впоследствии в некоторых городах России начались митинги. Более подробно о протестах вы можете узнать в материале РБК-Украина.

К слову, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уничтожат всех, кто придет с оружием на нашу землю, несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались или по мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины