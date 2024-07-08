"Министерство обороны Нигера и министерство обороны США объявляют, что вывод американских сил и техники из базы 101 в Ниамее завершен", - говорится в заявлении двух государств.

Последний рейс с военнослужащими США должен был вылететь из Ниамея вечером в воскресенье, 7 июля.

Американские войска также должны полностью покинуть Агадес на севере Нигера до 15 сентября. Такая дата вывода сил США была установлена военными руководителями этих государств, заявили в воскресенье обе страны.

Как сообщает AFP, на церемонии выхода на базе присутствовали начальник штаба армии Нигера Маман Сани Киау и американский генерал Кеннет Экман.

В общей сложности на базе присутствие США составляло около 950 военнослужащих, и 766 американских солдат покинули Нигер после того, как военные дали приказ об отъезде.

"Американские силы сейчас собираются сосредоточиться на выходе из авиабазы 201 в Агадесе", - указывается в заявлении представителей обеих сторон.

Что предшествовало

Напомним, нигерийские военачальники разорвали соглашение о военном сотрудничестве с США в марте после государственного переворота в этой африканской стране и захвата власти хунтой в июле 2023 года.

Штаты имели в Нигере несколько сотен солдат, размещавшихся в стране в рамках антиджихадистских миссий в нескольких государствах Сахеля в Западной Африке, включая обширную базу беспилотников вблизи Агадеса.

Нигер уже приказал вывести войска из Франции и укрепил связи с РФ, предоставившей инструкторов и оборудование.

В мае агентство Reuters писало, что российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере, где дислоцируются американские войска. Стало известно, что военные РФ не смешиваются с американскими, а используют отдельный ангар на авиабазе 101, находящейся рядом с международным аэропортом имени Диори Хамани в Ниамее.

Ранее в субботу министерство обороны Германии также заявило, что завершит операции на своей авиабазе в Нигере до 31 августа после срыва переговоров с военными лидерами.

Также следует отметить, что подобные изменения произошли в соседних африканских странах Мали и Буркина-Фасо, которыми также руководят военные лидеры, и в которых фиксируются случаи насилия со стороны джихадистов.