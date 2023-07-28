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Войска Руанды вторглись в Демократическую Республику Конго

Фото: Войска Руанды вторглись в Демократическую Республику Конго (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Войска Руанды пересекли границу Демократической Республики Конго и атаковали ее приграничные силы. По информации военных ДР Конго, атака была отбита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После неудавшейся атаки руандийцы отступили за пределы границы. В ДР Конго предупредили, что в случае повторных провокаций ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт между двумя странами.

Противостояние Демократической Республики Конго и Руанды

В марте 2022 года правительство Конго обвинило вооруженные силы Руанды в поддержке повстанцев из группировки "Движение 23 марта" (М23), которые находятся в боевой конфронтации с правительством Конго. По данным ООН, руандийские войска сражались вместе с М23 в восточной части Конго, а также снабжали повстанцев оружием.

М23 отстаивает интересы тутси на территории Конго. Лидеры М23 недовольны тем, как правительство Конго выполняло свои обязательства по мирным соглашениям от 23 марта 2009 года. С начала октября 2022 года возобновились бои между вооруженными силами Конго и повстанцами из М23. В 2023 году правительство ДР Конго признало М23 террористической группировкой.

В январе Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, известная как MONUSCO, начала новую операцию по защите гражданского населения в провинции Северное Киву на востоке страны. Такой шаг был предпринят вскоре после возобновления боевых действий между Вооруженными силами ДР Конго и повстанческой группировкой "М23".

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