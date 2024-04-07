Войска РФ снова запустили "Шахеды": где в Украине объявлена тревога

Вражеские дроны-камикадзе были зафиксированы на юге Украины после 23:00.

"Угроза ударных БПЛА с южного направления", - проинформировали военные.

Была объявлена воздушная тревога в Херсонской области.

"В настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Херсонской области, двигаются в северо-западном направлении", - говорится в заявлении командования ВС.

Позже сигнал тревоги зазвучал также в Николаевской области.

"Внимание! Николаевская область движение ударных БпЛА в вашем направлении из Херсона", - передали военные.

Впоследствии тревога распространилась и на Запорожскую область.

Кроме того, зафиксирована угроза вражеских "Шахедов" и на севере страны, а также и в центальных регионах.

"Внимание! Сумская область - угроза применения ударных БпЛА. Внимание! Черниговская область движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие... Внимание! Кировоградская область - угроза применения ударных БпЛА из Николаевской области!" - передали в Воздушных силах.

Атака "Шахедами" по Украине 7 апреля

Напомним, в ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области. Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар. Три человека пострадали.

Кроме того, оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" припортовую инфраструктуру в Одессе. Здесь пострадала женщина. Также русские войска ударили дронами и по Днепропетровской области.

В целом оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым). ПВО ВСУ сбила все дроны.