Войска РФ вновь продвинулись Донецкой и Луганской областях: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российский военкор 18 августа заявил, что войска РФ продвинулись к югу от Глубокого, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

В воскресенье и понедельник, 18 и 19 августа, россияне продолжали наступательные операции в районе Липцев, Глубокого и Волчанска.

Харьковская группировка войск Украины 19 августа сообщила, что российские силы продолжают перегруппировку и ротацию личного состава к северу и северо-востоку от Харькова.

Операция №2 - Луганская область

Геолокационные кадры от 18 и 19 августа указывают, что российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Новоселовского (юго-восток от Купянска) и к юго-западу от Андреевки (западнее Сватово).

Российские военкоры утверждали, что войска РФ также продвинулись в районе Табаевки, Песчаного и Макеевки, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Операция №3 - Донецкая область

Минобороны РФ 19 августа заявило, что российские войска захватили железнодорожную станцию Выемка, к юго-востоку от Выемки (юго-восток от Северска). По заявлению российского военкора, россияне также продвинулись к востоку от железнодорожной станции, хотя ISW не наблюдал визуальных свидетельств недавних российских наступлений в этих районах.

Один из российских военкоров заявил, что войска РФ захватили и зачистили укрепление ВСУ к востоку от Жовтневого в восточной части Часового Яра, однако ISW не видел визуальных доказательств этого заявления.

В понедельник, 19 августа, согласно заявлению Минобороны РФ, подразделения Центральной группировки войск России захватили Зализное (к юго-востоку от Торецка), а известный военкор сказал, что россияне также продвинулись через электроподстанцию к западу от Зализного и движутся к Нелиповке.

Несколько военкоров РФ дополнительно заявили, что россияне захватили весь Нью-Йорк и зачищают позиции в северной части населенного пункта, чтобы наступать на север в направлении Нелиповки, поддерживая усилия по продвижению к Нелиповке из западной части Зализного.

Некоторые российские блогеры также заявили, что войска РФ продвинулись в южную часть Нелиповки и укрепляют новые позиции в населенном пункте.

Однако ISW пока не наблюдал визуального подтверждения ни одного из этих заявлений, а также до сих пор не имеет визуальных доказательств того, что российские силы контролируют весь Нью-Йорк.

Геолокационные кадры от 18 августа, на которых видно флаг РФ в южной части Заветного (к юго-востоку от Покровска), указывают на то, что российские войска недавно захватили данное село, а также населенный пункт чуть севернее - Новожеланное.

Российские блогеры сообщили, что войска РФ продвигаются к Комышевке и Птичьему, и что ВСУ отступают из этих населенных пунктов с чтобы избежать тактического окружения. Некоторые военкоры также утверждали, что россияне достигли окраин Гродовки и Новогродовки, но ISW не наблюдал визуального подтверждения присутствия российских войск ни в одном из этих населенных пунктов.

В понедельник, 19 августа, российские войска продолжили наступательные действия к западу от Донецка, но не добились никаких подтвержденных успехов. В частности, речь идет о наступлении в районе Красногоровки и Георгиевки.

В то же время, геолокационные кадры от 17 июля указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в северо-западной части Павловки (чуть юго-западнее Угледара). 18 и 19 августа враг продолжил наземные атаки в районе Константиновки, Парасковиевки, Водяного и Угледара.

В понедельник, 19 августа, позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

"Южная ось"

Российский военкор заявил, что 19 августа на западе Запорожской области позиционные бои.

19 августа позиционные бои продолжились на левобережье Херсонской области.