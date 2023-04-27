Россияне из "Градов" обстреляли Сумскую область: есть раненый и разрушения
В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли территорию Сумской области из РСЗО "Град". В результате вражеской атаки был ранен мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"27 апреля 2023 года враг в 4:00 сбросил 2 авиабомба на одно из учебных заведений Середино-Будского городского совета. Разрушены компьютерный класс, кабинет физики и библиотека, произошел обвал второго этажа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что была уничтожена спортивная площадка. Кроме того, повреждены 2 жилых дома.
26 апреля 2023 около 11:15 оккупанты с территории российской федерации с вертолета запустили 4 неуправляемые авиационные ракеты по окрестностям г. Середино-Буда. В результате авиаудара повреждены четыре частных жилых дома и коммуникации бытового газоснабжения.
"Утром оккупанты обстреляли территорию Середино-Будской общины из реактивной системы залпового огня "Град". В результате обстрела повреждены частные дома. 72-летний гражданский мужчина получил ранения", - пояснили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны
Напомним, что российские войска ночью и утром десять раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг атаковал с самолетов, минометов и артиллерии, зафиксировано 52 "прилета".
Добавим, что сегодня ночью войска РФ обстреляли Николаев ракетами "Калибр". Известно по меньшей мере об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок.
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