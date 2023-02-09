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Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

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Сумская область, Четверг 09 февраля 2023 20:09
Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей Фото: Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 9 февраля, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 12:10 до 12:15 поступила информация о трех "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в районе села Николаевка.

Кроме того, около 15:10 военные сообщили об одном "прилете" в районе села Гай. Оккупанты сбросили со своего беспилотника ВОГ.

Также с 14:55 до 16:25 стало известно о 23 "прилетах", вероятно из миномета 120 мм, в районе села Николаевка.

С 16:20 до 16:40 в районе села Нововасильевка произошло три "прилета" вероятно из миномета 120 мм.

При этом с 16:10 до 16:30 поступила информация о 10 "прилетах", вероятно из миномета 120 мм, в районе села Студенок.

Военные сообщили, что потерь в результате обстрелов среди личного состава и техники нет. Также информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, вчера россияне обстреляли приграничье Сумской области, в результате чего пострадали семь громад.

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