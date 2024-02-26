Войска РФ снова атакуют Украину "Шахедами": где заметили дроны

Российские войска второй раз за ночь с 25 на 26 февраля запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные зафиксировали вражеские дроны-камикадзе в северо-восточной части Харьковской области. Отмечается, что "Шахеды" движутся южным курсом.
Атака россиян по Украине 25 февраля
Ранее воздушные силы предупреждали, что РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов". Тревога из-за ударных беспилотников была объявлена в ряде южных и центральных областей Украины.
Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших.
Позже стало известно, что подразделения противовоздушной обороны ППК "Восток" уничтожили три ракеты и пять дронов-камикадзе, которые российские войска запустили на Днепр.
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