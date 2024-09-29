Войска РФ находятся примерно в 3 км от реки Оскол Харьковской области: карты ISW

Согласно последним данным, российские войска находятся примерно в трех километрах от реки Оскол Харьковской области. Кроме того, враг имеет продвижение на Донбассе, в Запорожской области и на территории своего Курского региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры от 27 сентября показывают, что войска РФ недавно незначительно продвинулись к востоке от Викторовки (к югу от Коренево).
В то же время, российские источники утверждают, что силы чеченского спецназа "Ахмат" продвинулись почти на один километр в районе Нижней Паровой (к северо-востоку от Суджи), а войска РФ продвинулись в районе Плехово (к юго-востоку от Суджи). Однако ISW не обнаружила подтверждений этих заявлений.
Россияне 27 и 28 сентября продолжали наземные атаки в районе Глубокого, Волчанска и Тихого.
Российский военкор заявил, что 27 сентября войска РФ продвинулись на 100 метров от северной части Тихого, но ISW не обнаружил визуального подтверждения этого заявления.
Согласно геолокационным кадрам от 28 сентября, враг недавно продвинулся к юго-востоку от Глушковки (юго-восток от Купянска).
27 и 28 числа войска РФ провели наступательные операции:
Российский блогер заявил, что украинские войска контратаковали в районе Невского.
Командир украинского батальона, действующего на направлении Сватово, заявил, что российские войска полностью захватили Песчаное (северо-западнее Сватово) и находятся в двух километрах от реки Оскол.
Однако ISW получило лишь подтверждение того, что российские войска находятся примерно в трех километрах от реки Оскол.
Враг 28 числа атаковал северо-восточнее Сиверска в районе Белогоровки, однако подтвержденных изменений линии фронта на Сиверском направлении не наблюдалось.
Противник продолжил 28 сентября наступательные операции в районе Часов Яра, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта тоже не было не было.
Российский военкор заявил, что россияне продвинулись к северу от Часов Яра в районе Калиновки, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления.
Как пишут аналитики, оккупанты 27 и 28 сентября продолжили атаки:
Российские войска продолжили наступательные операции возле Торецка 27 сентября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Военкоры РФ утверждали, что россияне продвинулись дальше в центральной части Торецка, но ISW не наблюдал подтверждения этого заявления.
Российские войска 27 и 28 числа продолжили наступление возле самого Торецка, к югу от Торецка около Нелиповки и Нью-Йорка, а также к западу от Торецка в направлении Щербиновки.
Российские войска недавно продвинулись в Селидово (к юго-востоку от Покровска) на фоне продолжающихся наступательных операций к востоку и юго-востоку от Покровска 28 сентября. Так, геолокационные кадры от 27 числа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в южную часть Селидово по улице Шевченко и к югу от населенного пункта.
Российские военкоры утверждают, что войска РФ также продвинулись на 450 метров в глубину к северу от Николаевки (к востоку от Покровска и к западу от Гродовки) и продвинулись к северо-западу от Новогродовки в направлении Сухого Яра (оба к юго-востоку от Покровска), но ISW не обнаружила визуального подтверждения этих заявлений.
27 и 28 сентября российские войска продолжали наступление:
Российские войска 27 и 28 сентября провели наступления к западу от Донецка в районе Георгиевки, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.
Геолокационные кадры, опубликованные 28 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Катериновки (к северо-востоку от Угледара) во время усиленного механизированного наступления численностью до взвода.
Российские военкоры утверждают, что российские войска продолжают продвигаться в восточной части Угледара, а также на восточных и западных флангах данного населенного пункта, но ISW не наблюдал визуальных свидетельств дальнейшего продвижения россиян этом районе.
27 и 28 сентября враг провел атаки:
Как пишет ISW, 27 и 28 сентября враг продолжил атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей в районе Новодаровки (к юго-востоку от Большой Новоселки), однако никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.
Военкор РФ 27 сентября заявил, что российские войска продвинулись к окраинам Гуляйполя на востоке Запорожской области, однако ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.
28 числа враг провел наступательные операции в западной части Запорожской области, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта также не было.
Генштаб ВСУ сообщил, что 27 и 28 числа российские войска провели несколько атак в направлении Днепра (Херсона).
Российский блогер заявил, что россияне вытеснили ВСУ с неуказанных крупных островов в дельте реки Днепр, но украинские войска продолжают действовать в неуказанных районах дельты.
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