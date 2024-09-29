Войска РФ находятся примерно в 3 км от реки Оскол Харьковской области: карты ISW

Курская операция

Геолокационные кадры от 27 сентября показывают, что войска РФ недавно незначительно продвинулись к востоке от Викторовки (к югу от Коренево).

В то же время, российские источники утверждают, что силы чеченского спецназа "Ахмат" продвинулись почти на один километр в районе Нижней Паровой (к северо-востоку от Суджи), а войска РФ продвинулись в районе Плехово (к юго-востоку от Суджи). Однако ISW не обнаружила подтверждений этих заявлений.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Россияне 27 и 28 сентября продолжали наземные атаки в районе Глубокого, Волчанска и Тихого.

Российский военкор заявил, что 27 сентября войска РФ продвинулись на 100 метров от северной части Тихого, но ISW не обнаружил визуального подтверждения этого заявления.

Операция №2 - Луганская область

Согласно геолокационным кадрам от 28 сентября, враг недавно продвинулся к юго-востоку от Глушковки (юго-восток от Купянска).

27 и 28 числа войска РФ провели наступательные операции:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Кучеровки;

к юго-востоку от Купянска в районе Степовой Новоселовки;

к северо-западу от Сватово в районе Лозовой, Табаевки, Глушковки и Кругляковки;

к северо-западу от Кременной в районе Грековки, Невского, Макеевки и Новосадового;

к западу от Кременной в районе Терного, Торского и Заречного.

Российский блогер заявил, что украинские войска контратаковали в районе Невского.

Командир украинского батальона, действующего на направлении Сватово, заявил, что российские войска полностью захватили Песчаное (северо-западнее Сватово) и находятся в двух километрах от реки Оскол.

Однако ISW получило лишь подтверждение того, что российские войска находятся примерно в трех километрах от реки Оскол.

Операция №3 - Донецкая область

Враг 28 числа атаковал северо-восточнее Сиверска в районе Белогоровки, однако подтвержденных изменений линии фронта на Сиверском направлении не наблюдалось.

Противник продолжил 28 сентября наступательные операции в районе Часов Яра, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта тоже не было не было.

Российский военкор заявил, что россияне продвинулись к северу от Часов Яра в районе Калиновки, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления.

Как пишут аналитики, оккупанты 27 и 28 сентября продолжили атаки:

к северу от Часов Яра в районе Калиновки и Григоровки;

около самого Часов Яра;

к югу от Часов Яра в районе Предтечино, Белой Горы и Ступочек;

к юго-востоку от Часов Яра в районе Курдюмовки.

Российские войска продолжили наступательные операции возле Торецка 27 сентября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Военкоры РФ утверждали, что россияне продвинулись дальше в центральной части Торецка, но ISW не наблюдал подтверждения этого заявления.

Российские войска 27 и 28 числа продолжили наступление возле самого Торецка, к югу от Торецка около Нелиповки и Нью-Йорка, а также к западу от Торецка в направлении Щербиновки.

Российские войска недавно продвинулись в Селидово (к юго-востоку от Покровска) на фоне продолжающихся наступательных операций к востоку и юго-востоку от Покровска 28 сентября. Так, геолокационные кадры от 27 числа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в южную часть Селидово по улице Шевченко и к югу от населенного пункта.

Российские военкоры утверждают, что войска РФ также продвинулись на 450 метров в глубину к северу от Николаевки (к востоку от Покровска и к западу от Гродовки) и продвинулись к северо-западу от Новогродовки в направлении Сухого Яра (оба к юго-востоку от Покровска), но ISW не обнаружила визуального подтверждения этих заявлений.

27 и 28 сентября российские войска продолжали наступление:

к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Новоторецка, Николаевки, Гродовки и Крутого Яра;

к югу от Покровска в районе Даченского;

и к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Лысовки, Мариновки, Селидово и Цукурино.

Российские войска 27 и 28 сентября провели наступления к западу от Донецка в районе Георгиевки, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Катериновки (к северо-востоку от Угледара) во время усиленного механизированного наступления численностью до взвода.

Российские военкоры утверждают, что российские войска продолжают продвигаться в восточной части Угледара, а также на восточных и западных флангах данного населенного пункта, но ISW не наблюдал визуальных свидетельств дальнейшего продвижения россиян этом районе.

27 и 28 сентября враг провел атаки:

к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки, Катериновки и Водяного;

около и в самом Угледаре;

к западу от Угледара в направлении Богоявленки.

Как пишет ISW, 27 и 28 сентября враг продолжил атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей в районе Новодаровки (к юго-востоку от Большой Новоселки), однако никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

"Южная ось"

Военкор РФ 27 сентября заявил, что российские войска продвинулись к окраинам Гуляйполя на востоке Запорожской области, однако ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

28 числа враг провел наступательные операции в западной части Запорожской области, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта также не было.

Генштаб ВСУ сообщил, что 27 и 28 числа российские войска провели несколько атак в направлении Днепра (Херсона).

Российский блогер заявил, что россияне вытеснили ВСУ с неуказанных крупных островов в дельте реки Днепр, но украинские войска продолжают действовать в неуказанных районах дельты.