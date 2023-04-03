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Войска РФ заставляют учителей отказываться от гражданства Украины в Мелитополе

Фото: войска РФ заставляют учителей отказываться от гражданства Украины в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области заставляют учителей отказываться от украинского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ в срок до 1 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ранее сообщалось, что военные РФ на оккупированной части Херсонской области начали поиски проукраинских граждан.

Напомним, российские войска во временно оккупированных районах Запорожской области запрещают жителям выходить из своих домов.

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