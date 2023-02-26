Войска РФ понесли большие потери в Запорожской области и у Кременной: карты боев ISW

Луганское направление: войска РФ понесли потери при попытке атаки у Кременной

Российские войска 25 февраля продолжали наносить наземные удары северо-западнее Сватово. По сообщению Генштаба ВСУ, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка (51 км к северо-западу от Сватово).

На кадрах с геолокацией, опубликованных 24 февраля, видно, как украинские силы обстреливают российскую пехоту в Джерельне (15 км к западу от Сватово). Российские источники заявили, что войска РФ сорвали контратаку украинских войск в районе Стельмаховки (15 км к западу от Сватово).

25 февраля оккупанты также продолжали наносить удары в районе Кременной. Так, российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Невского (18 км к северо-западу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной), в ходе которых понесли большие потери.

Донецкое направление: войска РФ продвигаются на окраинах Бахмута

Оккупанты 25 февраля продолжили наступательные действия в районе Бахмута. Боевики ЧВК "Вагнера" заявили, что заняли Ягодное (2 км к северу от Бахмута). Российские источники также представили противоречивые заявления об успехах войск РФ в районе Дубово-Василевка (6 км к северо-западу от Бахмута). По данным российских блогеров, на окраине Дубово-Василевки идут бои.

Российские источники утверждали, что ВСУ разрушили плотину к северу от Бахмута и затопили Ступкинский район Бахмута, чтобы замедлить продвижение оккупантов, хотя в ISW не видели визуальных доказательств этих утверждений. Геолокационные кадры, опубликованные 24 февраля, показывают, что российские войска, вероятно, немного продвинулись на востоке Бахмута.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 февраля, указывают на то, что российские войска, вероятно, вели незначительное продвижение к юго-западу от Авдеевки и возле Победы (32 км к юго-западу от Авдеевки). Российский блогер заявил, что оккупанты продвинулись в сторону Победы и нанесли удар по окраинам Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).

Сообщается, что 155-я и 40-я бригады морской пехоты Тихоокеанского флота объединились в одну бригаду из-за значительных потерь в районе Угледара, и что российские войска перебросили специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии, чтобы не допустить бунта и отказа личного состава воевать.

Южное направление: войска РФ понесли серьезные потери в Запорожской области

Российские войска предпринимают попытки наступать в Запорожской области. Главное управление разведки МО Украины распространило перехваченный разговор, в котором российский военнослужащий утверждал, что 120 солдат российского 503-го мотострелкового полка пытались провести разведку под Щербаками (32 км к северо-западу от Токмака), но ВСУ поразили все 120 человек личного состава.

Также сообщается, что российские войска обустраивают свои позиции в жилых районах на восточном берегу Херсонской области, что сильно затрудняет возможность украинских военных наносить удары по оккупантам.