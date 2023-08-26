Войска РФ заняли больницу в оккупированной части Запорожской области, - Генштаб

Оккупанты расселяют своих солдат в жилых домах и медицинских учреждениях, таким образом пытаясь прикрыться мирными жителями временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и размещать в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя гражданское население как живой щит", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что в населенном пункте Осипенко Запорожской области 23 августа отмечено прибытие 1500 военнослужащих российских оккупационных войск бурятской национальности, незаконно расквартированных в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы.

Ситуация в Запорожской области

ВСУ активно наступают на вражеские позиции в Запорожской области. Несколько дней назад украинские военные вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

Военные эксперты сообщали, что Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны оккупантов. Село является одним из ключевых укрепрайонов россиян на отрезке между подконтрольным Ореховым и оккупированным Токмаком, который они превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу - Мелитополю.

Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление после его освобождения, - читайте в материале РБК-Украина.