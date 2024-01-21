RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ ночью выпустили по югу Украины "Шахеды": в Генштабе рассказали о работе ПВО

Фото: силы ПВО ночью уничтожили "Шахед" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы противовоздушной обороны ВСУ на юге Украины уничтожили вражеский ударный беспилотник сегодня ночью, 21 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив два ударных БпЛА типа Shahed-136/131", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен один вражеский дрон.

Напомним, что сегодня ночью в Воздушных силах ВСУ об угрозе применения ударных беспилотников предупреждали жителей Херсонской и Николаевской областей.

Атака на Украину в ночь на 20 января

Предыдущей ночью российские войска также атаковали Украину "Шахедами". Сообщается, что террористы выпустили несколько групп дронов-камикадзе. По данным ВСУ, беспилотники запускались с южного направления.

Силы обороны юга сообщили, что в их зоне ответственности были уничтожены два беспилотника: один в Николаевской, а второй - в Одесской области.

В Воздушных силах ВСУ позже сообщили, что враг выпустил семь ударных дронов, также применил зенитные управляемые ракеты С-300. Отмечается, что Мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили четыре дрона, остальные не достигли своих целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВторжение России в Украину