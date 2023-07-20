RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ ударили по Николаеву: возник пожар в жилом доме, есть погибшие и раненые

Фото: войска РФ ночью ударили по Николаеву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли удар по центру Николаева сегодня ночью, 20 июля. После обстрела в городе возник пожар, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Русские ударили по центру города. Горит гараж и 3-этажный жилой дом. Пожарные выехали", - говорится в сообщении главы Николаевской ОВА.

Ким также добавил, что в результате обстрела ранения получили семь человек, среди них трое детей возрастом меньше года, трех и 16 лет.

Мэр города Александр Сенкевич отметил, что на одном из адресов от взрыва образовалась огромная воронка возле трехэтажного жилого дома.

"Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов. Утром наши коммунальщики будут отрабатывать. В другом адресе горят несколько гаражей. Спасатели тушат", - добавил он.

Число раненых возросло

Виталий Ким сообщил, что количество раненых в результате обстрела Николаева увеличилось до 9 человек, среди которых 4 взрослых и 5 детей.

В результате обстрела есть погибшие

Виталий Ким сообщил, что в результате российского удара в Николаеве также есть погибшие.

Ночная атака на Украину 20 июля

Российские войска нанесли комбинированную ночную атаку по Украине 20 июля с применением крылатых ракет, а также дронов-камикадзе.

Сообщалось, что несколько серий взрывов было слышно в Одессе, Одесской области, а также в Николаевской области и Сумах.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22м3 с южного направления. Сообщается о, как минимум, двух сериях пусков.

Кроме того, российская армия 19 июля массово атаковала Украину ракетами и дронами. Наибольшие разрушения в результате российской атаки потерпели Одесса и область. Люди получили травмы, а также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВторжение России в Украинуракетный удар