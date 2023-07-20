Войска РФ ударили по Николаеву: возник пожар в жилом доме, есть погибшие и раненые

"Русские ударили по центру города. Горит гараж и 3-этажный жилой дом. Пожарные выехали", - говорится в сообщении главы Николаевской ОВА.

Ким также добавил, что в результате обстрела ранения получили семь человек, среди них трое детей возрастом меньше года, трех и 16 лет.

Мэр города Александр Сенкевич отметил, что на одном из адресов от взрыва образовалась огромная воронка возле трехэтажного жилого дома.

"Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов. Утром наши коммунальщики будут отрабатывать. В другом адресе горят несколько гаражей. Спасатели тушат", - добавил он.

Число раненых возросло

Виталий Ким сообщил, что количество раненых в результате обстрела Николаева увеличилось до 9 человек, среди которых 4 взрослых и 5 детей.

В результате обстрела есть погибшие

Виталий Ким сообщил, что в результате российского удара в Николаеве также есть погибшие.

Ночная атака на Украину 20 июля

Российские войска нанесли комбинированную ночную атаку по Украине 20 июля с применением крылатых ракет, а также дронов-камикадзе.

Сообщалось, что несколько серий взрывов было слышно в Одессе, Одесской области, а также в Николаевской области и Сумах.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22м3 с южного направления. Сообщается о, как минимум, двух сериях пусков.

Кроме того, российская армия 19 июля массово атаковала Украину ракетами и дронами. Наибольшие разрушения в результате российской атаки потерпели Одесса и область. Люди получили травмы, а также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура.