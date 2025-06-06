Войска РФ ночью ударили по Львовской области: повреждено предприятие, есть проблемы со светом

Войска РФ ночью ударили по Львовской области с помощью дронов-камикадзе и крылатых ракет. В результате поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОГА Максима Козицкого

"Этой ночью враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо за это нашей противовоздушной обороне", - отметил Козицкий.

По его словам, повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе области.

Он также добавил, что в нескольких селах под Львовом зафиксированы проблемы с работой линий электропередач. На месте уже работает аварийная бригада Львовоблэнерго.