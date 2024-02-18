RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ ночью ударили беспилотниками по Полтавской области: в ОВА назвали последствия

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 18 февраля, атаковали территорию Полтавской области дронами-камикадзе, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филипа Пронина.

"Ночью враг атаковал Полтавскую область беспилотниками. Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района", - говорится в сообщении главы Полтавской ОВА.

По его словам, это привело к пожару, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших.

Обстрелы 17 февраля

Напомним, вчера оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск в Харьковской области. В результате удара были повреждены три двухэтажных жилых дома, а также разрушен частный сектор. Из-под завалов спасатели извлекли четырех пострадавших, но там могут быть еще люди.

Кроме того, около 14:00 российские военные атаковали территорию Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина. Позже стало известно также об обстреле Сумской области. Там в результате российской атаки загнул местный житель.

Поздно вечером россияне также нанесли серию ударов по Донецкой области. Под огнем в частности оказались Славянск и Краматорск. По Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор, известно о двух погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьВторжение России в УкраинуДрони