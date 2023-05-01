Ракетный удар по Днепропетровской области: ранены 25 человек, повреждено более 50 домов

Российские военные этой ночью, 1 мая, выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Нашим защитникам удалось сбить 7 ракет. Благодарность всему личному составу за то, что защищают Днепропетровщину", - заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, за помощью медиков обратилось 25 человек, из них трое – дети. По предварительным данным, двух женщин 1967 и 1978 годов рождения, а также мужчину 1995 года рождения пришлось госпитализировать.

"В самом Павлограде изуродовано промышленное предприятие, 19 многоквартирных и 25 частных домов, 3 школы и столько же детсадов, полдесятка магазинов. Также произошли пожары, спасатели работают", - отметил он.

Сообщается, что в других громадах области тоже есть поврежденные здания: в Вербковской ТГ это около 40 домов, еще 2 – в Юрьевской ТГ, в Межирицкой ТГ изуродована школа.