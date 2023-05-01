Ракетный удар по Днепропетровской области: ранены 25 человек, повреждено более 50 домов
Российские военные этой ночью, 1 мая, выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Нашим защитникам удалось сбить 7 ракет. Благодарность всему личному составу за то, что защищают Днепропетровщину", - заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
По его словам, за помощью медиков обратилось 25 человек, из них трое – дети. По предварительным данным, двух женщин 1967 и 1978 годов рождения, а также мужчину 1995 года рождения пришлось госпитализировать.
"В самом Павлограде изуродовано промышленное предприятие, 19 многоквартирных и 25 частных домов, 3 школы и столько же детсадов, полдесятка магазинов. Также произошли пожары, спасатели работают", - отметил он.
Сообщается, что в других громадах области тоже есть поврежденные здания: в Вербковской ТГ это около 40 домов, еще 2 – в Юрьевской ТГ, в Межирицкой ТГ изуродована школа.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 1 мая, войска РФ атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.
Напомним, что украинские силы ПВО сегодня ночью, 1 мая, уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве столицы.
Также мы писали, что во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога.
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