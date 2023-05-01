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Силы ПВО сбили 8 ракет над Днепропетровской и Харьковской областями

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 10:39
Силы ПВО сбили 8 ракет над Днепропетровской и Харьковской областями Фото: силы ПВО сбили 8 ракет РФ над Днепропетровской и Харьковской областями 1 мая (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на понедельник, 1 мая, во время вражеского ракетного удара по Украине подразделениями зенитных ракетных войск сбито 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями. Предположительно, это были Х-101/555.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook воздушного командования "Восток".

"Из них 7 ракет уничтожены над Днепропетровской областью, это Павлоградский, Синельниковский и Днепровский районы", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одна ракета сбита в Харьковской области.

Как сообщалось, сегодня ночью, 1 мая, войска РФ около 02:30 атаковали Украину с самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 15 из которых были сбиты.

В частности, украинские силы ПВО сегодня ночью, 1 мая, уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.

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