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Войска РФ ночью обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома, ЛЭП и газопровод

Фото: войска РФ ночью обстреляли Днепропетровскую область (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 26 февраля, нанесли 17 ударов по громадам Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"17 вражеских обстрелов Никопольского района за ночь. Агрессор накрыл огнем Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. Люди не пострадали, но есть разрушения", - говорится в сообщении.

В Никополе повреждены три частных жилых дома, в одном из них горела крыша, огонь спасатели затушили. Также в городе повреждены две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередач.

В Марганце пострадало частное предприятие, колледж, многоквартирный дом, несколько нежилых построек. Длится обследование территорий.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 25 февраля 9 раз атаковали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Напомним, 24 февраля РФ выпустила более 100 снарядов по артиллерии и РСЗО по Днепропетровской области.

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НикопольДнепропетровская областьВторжение России в Украину