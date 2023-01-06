Войска РФ ночью дважды ударили по Никопольскому району: какие последствия
Российские оккупанты ночью 6 января дважды били по Никопольскому району в Днепропетровской области. Враг применил тяжелую артиллерию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.
С десяток вражеских снарядов прилетели в две громады - Марганецкую и Красногригорьевскую.
Погибших и пострадавших нет.
В результате атаки повреждены три частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожено хозяйственное сооружение.
В результате обстрелов повреждены три частных дома / Фото: t.me/mykola_lukashuk
Остальные районы провели ночь под сигнал воздушной тревоги.
Напомним, вчера российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной общины, ударив по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной громады, ударив ночью, 4 января, по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.
Также мы писали, что российские захватчики обстреляли в ночь на 3 января Никополь и Покровскую громаду из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии.
А перед этим, ночью 2 января, оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя "Грады" и ствольную артиллерию. В первый день нового года войска РФ повредили в Никополе более десятка домов.
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