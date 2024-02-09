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Харьковскую область атаковали "Шахедами": в ОВА рассказали о последствиях

Харьков, Пятница 09 февраля 2024 01:14
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Харьковскую область атаковали "Шахедами": в ОВА рассказали о последствиях Фото: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об атаке беспилотников по Харьковской области. По его словам было зафиксировано по меньшей мере пять "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В Змиевской общие Харьковской области, беспилотник попал в объект нежилой инфраструктуры.

"В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине. Зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов", - сообщил Синегубов.

Также по словам Синегубова, пострадавших на данный момент нет, но существует угроза беспилотников.

"Не покидайте укрытий! Группы беспилотников продолжают двигаться Харьковщиной", - сообщил начальник ОВА.

Атаки россиян по Харьковской области

Ранее мы сообщали, что утром 7 февраля россияне ударили ракетами по промышленной зоне Харькова. Полиция установила, что ракеты были производства КНДР.

Также мы писали, что россияне сбросили авиабомбу на больницу в Харьковской области. Есть пострадавшие.

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