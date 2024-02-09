Харьковскую область атаковали "Шахедами": в ОВА рассказали о последствиях
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об атаке беспилотников по Харьковской области. По его словам было зафиксировано по меньшей мере пять "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В Змиевской общие Харьковской области, беспилотник попал в объект нежилой инфраструктуры.
"В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине. Зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов", - сообщил Синегубов.
Также по словам Синегубова, пострадавших на данный момент нет, но существует угроза беспилотников.
"Не покидайте укрытий! Группы беспилотников продолжают двигаться Харьковщиной", - сообщил начальник ОВА.
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