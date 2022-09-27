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Войска РФ выпустили по Никопольскому району почти 90 снарядов: пострадали три громады

Фото: оккупанты обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россияне нанесли новые удары по Никопольскому району в Днепропетровской области. Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады - Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Предварительно, людей не задело.

В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

В Марганце пострадали 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся.

В Красногригорьевской громаде детали обстрелов уточняются.

Как сообщалось, ранее российские оккупанты обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате атаки врагов у некоторых населенных пунктов исчезало электроснабжение.

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Днепропетровская область