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Войска РФ ударили по центру Харькова: повреждена гражданская инфраструктура

Фото: войска РФ ударили по центру Харькова (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли два ракетных удара по Харькову, предварительно применив ракеты С-300 сегодня вечером, 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты нанесли 2 удара по Харькову, предварительно - ракетами С-300. На эту минуту – без пострадавших", - заявил глава Харьковской ОВА.

По его словам, есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города.

"Предварительно удары по центру Харькова. Информация о пострадавших уточняется. На местах прилетов работают все соответствующие службы", - отметил Терехов.

Обстрелы Харькова

Войска РФ в последние недели активизировали удары по Харькову с помощью ракет и дронов-камикадзе. Так, вечером 2 января в Харькове прогремели мощные взрывы. Российская Федерация в очередной раз атаковала город. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

Также мэр города Игорь Терехов сообщал о "прилете" рядом с жилым домом. Глава Харьковской ОВА отмечал, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

Также вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель Kharkiv Palace и жилой дом. Уже ночью россияне атаковали Харьков "Шахедами". Были попадания в центре города.

 

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