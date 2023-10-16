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Войска РФ ударили ракетами по Днепропетровской области: в ОВА назвали последствия

Фото: войска РФ ударили ракетами по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ ночью выпустили по Днепропетровской области две ракеты. Одна из них была уничтожена силами ПВО из ПвК "Восток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Сообщается, что вторая ракета попала по территории Днепровского района области.

Кроме того, ночью враг бил по Никопольскому району с применением тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".

"В Никополе повреждены по два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Повреждены также пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта", - говорится в сообщении главы ОВА.

Также сообщается, что во время обстрела повредили газопровод и 4 линии электропередач, в результате чего без света осталось почти полторы тысячи семей.

Также в Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети. К счастью, обошлось без пострадавших.

 

 

 

Ночная атака 16 октября

Российские войска ночью 16 октября применили комбинированну атаку с использованием ударных беспилотников и ракет по ряду регионов Украины, в некоторых областях все еще объявлена воздушная тревога.

Во время тревоги о звуках взрывов сообщали в Днепре, Кировоградской области, а также в Полтавской области.

Кроме того, звуки взрывов слышали в Хмельницкой области. Позже мэр Хмельницкого заявил, что в регионе работали украинские силы ПВО.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг применил в ходе атаки ударные БПЛА, а также крылатые ракеты Х-59 и баллистические ракеты "Искандер-М".

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