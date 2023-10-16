Войска РФ ударили ракетами по Днепропетровской области: в ОВА назвали последствия

Сообщается, что вторая ракета попала по территории Днепровского района области.

Кроме того, ночью враг бил по Никопольскому району с применением тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".

"В Никополе повреждены по два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Повреждены также пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта", - говорится в сообщении главы ОВА.

Также сообщается, что во время обстрела повредили газопровод и 4 линии электропередач, в результате чего без света осталось почти полторы тысячи семей.

Также в Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети. К счастью, обошлось без пострадавших.