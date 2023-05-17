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Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: попали в реанимационное отделение

Фото: войска РФ ударили по больнице в Бериславе (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска обстреляли больницу в Бериславе Херсонской области. Оккупанты попали в реанимационное и центральное отделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Российская армия ударила по больнице в Бериславе. Попали в реанимационное и центральные отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены", - написал Прокудин.

По его словам, в результате этого обстрела пострадавших среди пациентов и работников больницы нет.

Фото: войска РФ ударили по больнице в Бериславе (t.me/olexandrprokudin)

Напомним, что российские войска за прошедшие сутки 79 раз обстреляли Херсонскую область. Враг атаковал жилые кварталы населенных пунктов области и автозаправочную станцию в Бериславском районе. Из-за чего семь человек ранены, в том числе трое детей.

Недавно российская авиация атаковала Берислав Херсонской области авиабомбами.

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