RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ ударили иранскими дронами по Белой Церкви

Фото: войска РФ ударили иранскими дронами по Белой Церкви (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты, по предварительным данным, ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви в Киевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.

"Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого - пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший", - говорится в сообщении.

Обновлено 04:06

Повторная серия ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, украинские военные ранее предупредили, что россияне могут активизировать удары дронами-камикадзе, поэтому дали украинцам советы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белая ЦерковьКиевская область