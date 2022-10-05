Войска РФ ударили иранскими дронами по Белой Церкви

Российские оккупанты, по предварительным данным, ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви в Киевской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.
В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.
"Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого - пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший", - говорится в сообщении.
Обновлено 04:06
Повторная серия ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, украинские военные ранее предупредили, что россияне могут активизировать удары дронами-камикадзе, поэтому дали украинцам советы.
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