Войска РФ ударили из "Градов" по Херсонской области: повреждены школа и амбулатория

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В результате обстрела повреждены школа, училище, сельский совет, амбулатория и здание культуры. Оккупантами в очередной раз была атакована исключительно гражданская инфраструктура. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, 20 декабря утром в Херсоне также были слышны взрывы.

Позже стало известно, что город обстреляли российские оккупанты, в результате чего есть погибший и раненные.

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