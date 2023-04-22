Войска РФ трижды обстреляли приграничье Сумской области
В субботу, 22 апреля, российские войска трижды обстреляли приграничье Сумской области из САУ и ствольной артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
Как сообщается, с 14:00 до 14:15 зафиксировано 4 "прихода", вероятно из САУ, в район населенного пункта Кореньок. В результате обстрела произошло возгорание поля с кукурузой.
С 13:00 до 13:20 зафиксировано 10 "приходов", вероятно, ствольная артиллерия, в район населенного пункта Бруски.
С 14:30 до 14:40 зафиксировано 5 "приходов", предположительно из САУ, в район населенного пункта Уланово.
Военные сообщают, что информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в пятницу, 21 апреля, российские военные обстреляли четыре общины Сумской области. В результате вражеских атак был ранен один человек.
В четверг, 20 апреля, россияне обстреляли две общины в Сумской области из артиллерии и гранатометов.
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