Войска РФ в Сирии понесут потери, россияне сменили командующего, - ГУР

"На фоне потерь и панических настроений российских войск на территории Сирии Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в арабской республике - генерала Сергея Киселя", - говорится в сообщении.

Ранее Кисель отметился провальными для РФ действиями во время полномасштабного вторжения в Украину, за что тоже был уволен с должности, а затем отправлен в сирийскую командировку.

Вместо Киселя командовать российскими силами в Сирии отправили другого военачальника - генерала Александра Чайко, командовавшего группировкой российских войск в Сирии в 2017-2019 годах.

По данным украинской разведки, на военно-морской базе в Тартусе также появился командующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

"После трех суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии числятся сотни московитов", - добавляет ГУР.