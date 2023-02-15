Войска РФ роют окопы на севере Крыма и медленно продвигаются к Лиману: карты боев ISW

Луганское направление: оккупанты продвигаются к Лиману

Войска РФ 14 февраля продолжили наступательные действия на купянском направлении. ВСУ отразили атаки российских сухопутных войск в районе Гряниковки, в 16 км к северо-западу от Купянска.

Российские блоггеры утверждали, что боевые действия на этом участке фронта усилились, оккупанты вошли в Лиман Первый (10 км к северо-востоку от Купянска), продвинулись в районе Сынковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и начали наступление в районе Масютовки (13 км к северо-востоку от Купянска).

Геолокационные кадры российских танков, действующих к западу от Площанки (15 км к северо-западу от Кременной), показывают, что оккупанты постепенно продвигаются в районе к северо-западу от Кременной. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что в Луганскую область прибывают мобилизованные российские силы для восполнения потерь передовых частей.

Министерство обороны Великобритании считает, что российские войска могут пытаться продвинуться к западу от реки Жеребец, которая проходит примерно параллельно линии Святово-Кременная. Также сообщается, что 13 февраля ВСУ нанесли удар HIMARS по району сосредоточения российских войск в Кадиевке (40 км к западу от Луганска).

Донецкое направление: войска РФ не смогли продвинуться у Угледара

Оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Российские источники утверждали, что боевики ЧВК "Вагнера" перерезали трассу Е40 Бахмут-Славянск и что бои продолжаются в Парасковиевке. На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 февраля, видно, что российские войска продвинулись в пределах одного километра к юго-востоку от Васюковки.

Украинские войска также отразили атаки российских войск на северо-западной окраине Донецка в районе Водяного и на юго-западной окраине в районе Марьинки и Победы. Сообщается, что к юго-востоку от Угледара ведутся ожесточенные бои.

Южное направление: россияне укрепляют фортификационные сооружения на севере Крыма

14 февраля оккупанты не вели никаких наступательных действий в Херсонской, или Запорожской области. Российские силы, вероятно, отдают приоритет усилиям по повышению боевой и оборонной готовности сил на юге, преувеличивая угрозу предстоящего наступления России на этом направлении.

Сравнение спутниковых снимков от 21 января и 13 февраля показывает, что российские войска построили новые траншеи и заграждения вдоль трассы Т2202 между Чаплынкой и Армянском.